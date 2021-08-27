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Общество27 августа 2021 19:07

«Общая сумма более 100 тысяч рублей»: Следственный комитет возбудил уголовное дело на руководство БелаПАН по причине неуплаты налогов

Должностные лица агентства БелаПАН были задержаны 18 августа
Инна КОРСАК
Следственный комитет возбудил уголовное дело на руководство БелаПАН по причине неуплаты налогов

Следственный комитет возбудил уголовное дело на руководство БелаПАН по причине неуплаты налогов

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Следственный комитет возбудил уголовное дело на руководство агентства БелаПАН за неуплату налогов. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале СК.

- Ранее сообщалось о том, что 18 августа были задержаны должностные лица агентства БелаПАН. Следствием была инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой соответствующими органами были установлены нарушения законодательства в части уклонения от уплаты сумм налогов, - прокомментировали в Следственном комитете.

В ведомстве добавили, что, согласно акту проведенной проверки, руководителями агентства БелаПАН в период с 2018 года по январь 2021 года вносились в налоговую отчетность заведомо ложные сведения.

- Это повлекло за собой неуплату в бюджет Беларуси налогов на общую сумму более 100 тысяч рублей. На основании собранных материалов УСК по Минску в отношении Андрея Александрова, Дмитрия Новожилова, Ирины Левшиной, а также других лиц было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК (по данной статье предусматривается срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или же заниматься определенной деятельность или без лишения - Ред.) , - рассказали в СК.

И отметили, что указанные лица содержатся под стражей.

Напомним, что Ирина Левшина и Дмитрий Новожилов были задержаны 18 августа, а Андрей Александров - 12 января 2021 года. Он обвиняется по части 1 и 2 статьи 342 УК - Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них и по части 1 статьи 356 УК - Измена государству. Сегодня стало известно, что в отношении Александрова было заведено уголовное дело еще по одной статье - части 2 статьи 243 УК - Неуплата налогов в особо крупном размере.

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