«Общая сумма более 100 тысяч рублей»: Следственный комитет возбудил уголовное дело на руководство БелаПАН по причине неуплаты налогов

Следственный комитет возбудил уголовное дело на руководство БелаПАН по причине неуплаты налогов Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Следственный комитет возбудил уголовное дело на руководство агентства БелаПАН за неуплату налогов. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале СК.

- Ранее сообщалось о том, что 18 августа были задержаны должностные лица агентства БелаПАН. Следствием была инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой соответствующими органами были установлены нарушения законодательства в части уклонения от уплаты сумм налогов, - прокомментировали в Следственном комитете.

В ведомстве добавили, что, согласно акту проведенной проверки, руководителями агентства БелаПАН в период с 2018 года по январь 2021 года вносились в налоговую отчетность заведомо ложные сведения.

- Это повлекло за собой неуплату в бюджет Беларуси налогов на общую сумму более 100 тысяч рублей. На основании собранных материалов УСК по Минску в отношении Андрея Александрова, Дмитрия Новожилова, Ирины Левшиной, а также других лиц было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК (по данной статье предусматривается срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или же заниматься определенной деятельность или без лишения - Ред.) , - рассказали в СК.

И отметили, что указанные лица содержатся под стражей.

Напомним, что Ирина Левшина и Дмитрий Новожилов были задержаны 18 августа, а Андрей Александров - 12 января 2021 года. Он обвиняется по части 1 и 2 статьи 342 УК - Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них и по части 1 статьи 356 УК - Измена государству. Сегодня стало известно, что в отношении Александрова было заведено уголовное дело еще по одной статье - части 2 статьи 243 УК - Неуплата налогов в особо крупном размере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Проходят обыски у сотрудников информагентства БелаПАН: что известно.

Стало известно об обысках у сотрудников БелаПАН в среду, 18 августа. (подробности)

Главного редактора БелаПАН Ирину Левшину задержали на 72 часа.

После допроса в СК она будет доставлена в ИВС на Окрестина. (подробности)

Журналисту и медиаменеджеру Андрею Александрову предъявлено новое обвинение: грозит от 7 до 15 лет.

Статья – «Измена государству». (подробности)