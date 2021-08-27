Грибник в Дрогичинском районе принял найденную авиабомбу за шаровой таран и привез домой. Фото: pixabay

Мужчина в Дрогичинском районе в Брестской области нашел авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны и привез ее в машине домой. Об этом рассказал военный комиссар Дрогичинского района Олег Андрощук.

Инцидент произошел днем 27 августа. Как рассказал житель деревни Корсунь, он собирал грибы и нашел на опушке леса металлический предмет. Мужчина решил, что это шаровой таран. Он положил находку в багажник машины и отвез домой, пишет БЕЛТА.

Только потом он понял, что вещь очень опасная, и позвонил в МЧС. На место также выехал сотрудник военкомата. Он выяснил, что мужчина нашел авиабомбу времен войны. Из Бреста вызвали саперов для уничтожения боеприпаса.

Специалисты напомнили, что подозрительные металлические предметы, боеприпасы нельзя трогать руками и перемещать. Если обнаружили такой предмет, надо срочно звонить в милицию или военкомат.

Читайте также:

Помните кота стоимостью несколько тысяч долларов, которого нашли в лесу под Минском: вот как закончилась история

Красивого пятнистого кошака очевидцы боялись, но все же смогли поймать (подробности).

Умер в августе 2020 года? СК сообщил о трупе мужчины, который нашли грибники

Страшную находку обнаружили в лесном массиве в Докшицком районе. Следователи пытаются понять, кем был погибший, но зацепок мало (подробности).

Тело пропавшего 9 июля мужчины найдено на Дубровском водохранилище

Он исчез после отдыха с друзьями (подробности).