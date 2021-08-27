Госпогранкомитет Беларуси опубликовал видео, на котором литовские пограничники натравливают служебную собаку на мигрантов. Фото: скриншот с видео ГПК

Государственный пограничный комитет Беларуси опубликовал видео, на котором литовские пограничники натравливают служебную собаку на мигрантов.

- Литовские пограничники пригнали к белорусской границе 17 беженцев. Для их вытеснения на территорию Беларуси силовики натравливали на мигрантов служебную собаку. Данный инцидент был зафиксирован на участке Лидского погранотряда, - написано в телеграм-канале ГПК.

Госпогранкомитет Беларуси опубликовал видео, на котором литовские пограничники натравливают служебную собаку на мигрантов. Фото: скриншот с видео ГПК

В ведомстве добавили, что иностранцы сообщили пограничникам о том, что просили у литовских силовиков предоставить им статус беженца.

- Но вместо этого в нарушение все международных норм их доставили к белорусской границе под угрозой применения физической силы и оружия, - заявили в ГПК.

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