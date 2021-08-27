Помощница Анжелики Агурбаш прокомментировала информацию о задержании певицы в России

Певица Анжелика Агурбаш. Фото: Евгений КРАСНООК

Белорусская певица Анжелика Агурбаш находится на свободе, полиция в России ее не задерживала. Об этом сообщила 27 августа помощница Агурбаш. Напомним, что в пятницу в российских СМИ появилась информация о том, что артистку доставили в отделение полиции в связи с тем, что певица находится в розыске в Беларуси. Сообщалось, что ее допрашивают.

По словам помощницы Агурбаш, исполнительница в настоящее время отдыхает на светском мероприятии, информация о ее задержании в Москве не соответствует действительности.

– Я как представитель Анжелики Агурбаш могу сказать, что мы сейчас на мероприятии. Никто ее не задерживал, и никто ее не допрашивает. У нас светское мероприятие сейчас проходит, Анжелика находится рядом со мной, в доступности пяти шагов, – уточнила ее помощница, ее слова приводит ТАСС.

Напомним, что после президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года Анжелика Агурбаш неоднократно участвовала в акциях солидарности у белорусского посольства в Москве. 20 сентября 2020 года полиция задержала нескольких участников акции, включая Агурбаш. Позже ее отпустили.

Тем временем в Беларуси Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела в отношении Агурбаш по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 (оскорбление президента) УК Республики Беларусь, а также направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

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