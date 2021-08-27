«Вместо цветов от учеников помощь тяжелобольным детям»: к 1 сентября проходит благотворительная акция

Фото предоставлено фондом "Шанс".

Фонд «Шанс» традиционно к Дню знаний проводит благотворительную акцию «Букет добра», приглашая школьников, их родителей и учителей принять в ней участие.

- Суть акции – подарить общий букет от всего класса, а деньги, которые могли пойти на букеты от каждого ученика, направить на благотворительность: детям, которые по состоянию здоровья не смогут разделить радость начала учебного года и нуждаются в дорогостоящем лечении, - сообщает фонд «Шанс».

В благотворительной акции участвуют школьники с разных областей Беларуси. Так, в прошлом году в акции приняло участие более 10 тысяч человек из 72 населенных пунктов.

Чтобы стать участником акции «Букет добра», нужно выполнить следующие условия:

1. Обсудить эту идею с учителями, родителями, детьми.

2. Контактному лицу от класса необходимо заполнить регистрационную форму (если вы регистрируете несколько классов, нужно заполнять форму для каждого класса отдельно).

3. Сделать пожертвование от класса в Фонд «Шанс» до 3 сентября включительно.

Пожертвование можно сделать в любом банке или интернет-банкинге через систему ЕРИП:

- Благотворительность, общественные объединения;

- Помощь детям, взрослым;

- Фонд «Шанс»;

- Пожертвование на лечение детей:

- в графе ФИО укажите ваш город, школу и класс.

Узнать более подробно о проведении акции «Букет добра» и ссылку на регистрацию, вы сможете найти на сайте фонда «Шанс». Уточнить детали можно по телефонам: (17) 215-00-66, А1 (44) 711-11-17, МТС (29) 22-22-513.