Белорусские хоккеисты после провального старта победили команду Австрии во втором матче олимпийской квалификации. Фото: hockey.by

Сборная Беларуси по хоккею после провального старта на квалификационном турнире Олимпийских игр – 2022 одержала победу. Во втором отборочном матче белорусы обыграли австрийцев со счетом 5:2 (0:2, 5:0, 0:0).

Напомним, что матчи квалификации проходят в Братиславе (Словакия).

Команда Беларуси уступала австрийцам со счетом 0:2, но затем совершила камбэк и вырвала победу. По итогам встречи Андрей Стась был признан лучшим игроком сборной Беларуси. Именно он стал автором первой забитой белорусами шайбы, с которой начался камбэк.

Заключительный поединок в олимпийской квалификации команда Крэйга Вудкрофта проведет 29 августа против сборной Словакии.

Напомним, что накануне белорусы сенсационно проиграли самой слабой команде в группе – сборной Польши.

В хоккейном турнире зимней Олимпиады-2022 в Пекине сыграют 12 сборных: восемь лучших команд по рейтингу IIHF, команда Китая как представитель страны - организатора Олимпиады, и три сборные, победившие в группах олимпийской квалификации.

Читайте также:

Проиграли андердогам: сборная Беларуси по хоккею провально стартовала в олимпийской квалификации

Команда Польши считалась аутсайдером, но впервые в официальных встречах смогла обыграть соперников из Беларуси (подробности).

«Они красавцы - уделали «великих»!»: Лукашенко похвалили поляков и раскритиковал за проигрыш белорусских хоккеистов

А еще «пропесочил» футболистов и спортсменов вообще, мол, пускай получают среднюю зарплату по стране, а потом «за результат что-то добавим» (подробности).

Брестский клуб «Динамо» обязали компенсировать ущерб украинскому футболисту Хачериди: игрок планировал отсудить миллион долларов

Украинец покинул команду, расторгнув контракт в одностороннем порядке из-за нарушений клубом контрактных обязательств (подробности).