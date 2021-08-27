В комитете по образованию рассказали, кто может стать руководителем по военно-патриотическому воспитанию Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский в эфире программы «Говорит и показывает Минск» рассказал, кто может стать руководителем по военно-патриотическому воспитанию, передает агентство «Минск-Новости».

- С 1 сентября в школах появятся руководители по военно-патриотическому воспитанию. На сегодняшний день мы ведем активную работы по подбору кадров для назначения на данную должность. Причем эта работа ведется вместе с силовыми ведомствами. Есть четкие закрепленные квалификационные требования – люди, которые имеют педобразование и обязательно опыт военной службы, пусть даже срочной, либо же представители с военным образованием. Сегодня мы в школу приглашаем и офицеров запаса, и отставных офицеров, - пояснил Стригельский.

Он добавил, что, помимо образования также должна быть готовность работать с детьми.

По словам Стригельского, в уже более половины минских школ подобные кадры подобрали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, в каких белорусских школах с 1 сентября будут военруки, а в каких - нет.

Военно-патриотическое воспитание будут проводить в школах, где учатся 50 и более детей. (подробности)

В Министерстве образования рассказали, чему будут учить в школах военруки.

С 1 сентября в школах вводится должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. (подробности)

В Минске во всех школах к 1 сентября установят турникеты и добавят по две дополнительные камеры.

Дополнительное оборудование будет уметь считывать эмоции и распознавать лица. (подробности)

В белорусских школах в новом учебном году в 5 - 6-х классах появится факультатив «Основы духовно-нравственного воспитания и патриотизма».

Пособие для учащихся под названием «Духовность и патриотизм» было создано при взаимодействии синодального отдела БПЦ по сотрудничеству со светскими учреждениями образования и Минобразования. (подробности)