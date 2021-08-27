В Минобразования напомнили график школьных четвертей и каникул в новом учебном году Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Перед началом нового учебного года в Министерстве образования напомнили график школьных четвертей и каникул. Информация об этом была опубликована на официальном сайте ведомства.

- Первая четверть начнется с 1 сентября и продлится до 30 октября, вторая – с 8 ноября по 24 декабря, третья – с 10 января по 26 марта 2022 года, а четвертая – с 4 апреля по 31 мая 2022 года, - говорится в сообщении.

В ведомстве также проинформировали про график каникул у школьников.

- Осенние каникулы у школьников начнутся с 31 октября и продлятся до 7 ноября – 8 дней, зимние продлятся 16 дней – с 25 января по 9 января 2022 года, продолжительность весенних каникул составил 8 дней – с 27 марта по 3 апреля 2022 года, - сказали в Минобразования.

В ведомстве отметили, что летние каникулы у школьников продлятся 92 дня – с 1 июня по 31 августа 2022 года, а для учащихся, которые завершили обучение на второй ступени общего среднего образования, - 82 дня, - с 11 июня по 31 августа.

- Что касается учащихся 1-2 классов, а также 3 классов с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на первой ступени общего среднего образования, в третьей четверти проводятся дополнительные зимние каникулы с 14 по 20 февраля 2022 года, - сообщили в Минобразования.

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