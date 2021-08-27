Сырья осталось как минимум до ноября: глава «Белгоспищепрома» рассказал о трудностях на табачной фабрике в Гродно из-за санкций Запада

Сырья осталось как минимум до ноября: глава «Белгоспищепрома» рассказал о трудностях на табачной фабрике в Гродно из-за санкций США. Фото: pixabay

Гродненская табачная фабрика «Неман», которая попала под санкции Запада, будучи самым крупным производителем сигарет в Беларуси (70-80% рынка), теперь ищет новых поставщиков сырья. Об этом рассказал председатель государственного концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, раньше фабрика «Неман» работала в основном на европейском сырье, его осталось примерно на три месяца.

– Теперь повернулись в азиатском направлении. По крайней мере, мы обеспечены сырьем как минимум до октября-ноября, – уточнил Бубен.

Предприятие надеется найти альтернативное сырье на китайском рынке.

– Особенно Китай нам подставляет плечо. Надеемся, что с этими проблемами мы справимся, – добавил глава концерна.

Глава «Белгоспищепрома» также рассказал, что некоторые используемые в производстве компоненты начали заменять белорусской продукцией. Например, ароматизаторы для сигарет. Также теперь клише для нанесения надписей на сигареты выпускает российская компания, а ранее их производили в Германии.

– Думаю, мы выкрутимся, – высказал мнение Бубен.

Он добавил, что есть небольшие заминки с банковскими переводами, но эти вопросы решаются.

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