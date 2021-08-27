В Минске две школьницы занимались продажей наркотиков – им грозит до 20 лет колонии. Фото: телеграм-канал СК

В Следственном комитете сообщили, что Заводской районный отдел СК завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте психотропных средств. Подробности были опубликованы на официальном сайте ведомства.

- В июне 2021 года сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Московского РУВД Минска задержали двух 15-летниз девушек, которые были причастны к сбыту психотропных веществ. При личном обыске у каждой их них было обнаружено и изъято по 10 готовых закладов, в которых, согласно заключению экспертов, находилось вещество, содержащее особо опасный психотроп – пара-метилэфедрон (мефедрон), - сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что удалось установить, что накануне своего задержания школьницы, действуя в составе организованной группы, по указанию иных участников забрали из тайника в Минске оптовую партию психотропов.

- После этого девушки разделили между собой психотроп и должны были поместить его в тайники для дальнейшего сбыта, но были задержаны сотрудниками милиции. По материалам дела, одна их обвиняемых продавала запрещенные вещества через телеграм. С марта по июнь 2021 года от неустановленных лиц она получала расфасованный психотроп. После этого, вместе со своей знакомой делала закладки в тайники в Минске, - пояснили в СК.

В Минске две школьницы занимались продажей наркотиков – им грозит до 20 лет колонии. Фото: телеграм-канал СК

В Следственном комитете отметили, что ранее девушки не привлекались к уголовной ответственности. Они учатся в одной из столичных школ.

- Родители ничего не знали о преступной деятельности дочерей. Случаев личного потребления наркотиков и психотропов подростками следствие не установило, - проинформировали в ведомстве.

В Минске две школьницы занимались продажей наркотиков – им грозит до 20 лет колонии. Фото: телеграм-канал СК

В ведомстве заявили, что девушки были признаны обвиняемыми по части 4 статьи 328 Уголовного кодекса – Незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы. Им может грозить до 20 лет колонии. Они находятся под стражей. Материалы дела переданы прокурору для дальнейшего направления в суд.

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