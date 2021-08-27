У бывшей журналистки БТ Ксении Луцкиной ухудшилось здоровье под стражей: растет опухоль в мозге

У бывшей журналистки БТ Ксении Луцкиной ухудшилось здоровье под стражей. Фото: Facebook / kseniya.lutskina

У бывшей журналистки Белтелерадиокомпании Ксении Луцкиной ухудшилось здоровье, ей приходится колоть обезболивающие препараты. Об этом рассказал ее отец Олег Луцкин.

Напомним, что Ксения уже восемь месяцев находится в СИЗО.

В 2012-м ей сделали сложную операцию на головном мозге – удалили опухоль, но осталась еще одна. По словам отца журналистки, опухоль начала расти.

– Ее возили два раза на МРТ – в мае и июле. Результаты показывают, что опухоль увеличивается. Дочери необходима консультация, мы добиваемся, чтобы ее отвезли на прием в центр неврологии и нейрохирургии, чтобы понять, что делать дальше, – рассказал подробности Олег Луцкин, его слова приводит Telegram-канал nashaniva.

Ксения находится на постельном режиме до 1 сентября. У нее сильные головные боли, журналистке колют обезболивающие препараты. Отец возит ей таблетки каждую неделю.

Ксению Луцкину задержали в декабре прошлого года по делу «Пресс-клуба». Из «Белтелерадиокомпании» она уволилась в августе 2020-го года после президентских выборов и последовавших после них событий.

Луцкиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов (ч.6 ст.16 и ч.2 ст.243 УК РБ).

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