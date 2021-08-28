В мире выявлены первые случаи коронавируса у оленей: узнали, несет ли это новую угрозу людям

Ветеринары впервые выявляют случаи коронавируса у диких оленей. Фото: pixabay.com.

В США впервые выявили коронавирус SARS-CoV-2 у оленей, пишет «РИА Новости». Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства Соединенных Штатах.

Так сообщается, что специалистами ветслужбы ведомства зарегистрированы подтвержденные случаи вируса, вызывающего COVID-19 (коронавирус SARS-CoV-2 - Прим.) среди диких белохвостых оленей. Заражения выявлены в популяции в штате Огайо.

Как подчеркнули в службе инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза США, это первые в мире олени с выявленным «ковидом». Ранее коронавирус диагностировали у небольшого числа видов животных, в основном, особей контактировавших с людьми.

Несет ли обнаружение коронавируса у диких животных новую угрозу для людей?

- Имеющаяся информация позволяет сделать заявление, что риск передачи вируса от диких животных людям считается низким, - прокомментировали в американском ведомстве.

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