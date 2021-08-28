В Беларуси 28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

Православные 28 августа празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В субботу, 28 августа, в Беларуси православными верующими отмечается Успение Пресвятой Богородицы. Это церковный праздник, завершающий череду из дюжины важнейших дат церковного года. Успение начинают отмечать со всенощного бдения накануне во всех православных храмах.

Несмотря на том, что успение означает засыпание или успокоение, а применительно к этому дню - смерть Богородицы, этот день в православии отмечается, как праздник. Церковью этот день установлен не как день скорби, а напротив - как день радости и ликования.

Священники в этот день традиционно одеты в голубое облачение - цвет Девы Марии, храмы при этом украшаются белыми цветами, символизирующими чистоту и непорочность. В праздник Успения в храмах проводиться особая служба - Чин Погребения Пресвятой Богородицы. Духовенство совершает каждение ладаном лежащей посреди храма плащаницы с изображение Богоматери, а затем обносят ее вокруг храма. После чего верующих помазывают елеем - особым священным маслом.

По церковному календарю Успение Пресвятой Богородицы всегда отмечается 28 августа (15 августа по старому стилю - Прим.). Это последний из 12 важнейших праздников в православии, он завершает второй по строгости Успенский пост (с 14 по 27 августа).

Со временем у праздника появились и народные традиции. Например, из-за того, что Успение совпадает с жатвой хлеба, в храмы православные приносят колосья и зерна - для благословения урожая. А на следующий день, 29 августа, празднуется Хлебный, или Ореховый, Спас, также связанный с освящением готового хлеба и сезоном сбора орехов.

Есть у праздника и ряд запретов-примет. Так запрещено ссориться, особенно с друзьями и близкими. Запрещается брать в руки острые предметы - даже хлеб рекомендуют ломать руками в этот день, а не резать ножом. Стоит отложить необязательную домашнюю работу: уборку, стирку и особенно шитье. Нельзя отказывать в помощи, если попросили.

А еще раньше в этот день хозяйки занимались соленьями на зиму: солили капусту, помидоры, огурцы и другие овощи нового урожая.

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