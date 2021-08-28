«Когда попали на видео, загрузили людей обратно»: в Госпогранкомитете заявили о доказательствах против литовских пограничников

В ГПК заявили о попытке пересечения госграницы. Фото: Оксана БРОВАЧ

В ГПК Беларуси заявили о «прямых доказательствах доставки литовскими пограничниками беженцев» к госгранице Беларуси. Такое заявление и видеоматериал появились в телеграм-канале Госпогранкомитета.

Сообщается, что инцидент произошел на участке заставы «Дотишки»в пятницу, 27 августа. В ГПК утверждают, что белорусские военнослужащие Лидского погранотряда сняли на видео, как представители Службы охраны госграницы при МВД Литвы доставили к границе мигрантов.

В Госпогранкомитете заявили, что литовские пограничники организованно привезли беженцев к госгранице. Фото: стоп-кадр | видео ГПК

- Группу беженцев попытались переправить на белорусскую сторону. А когда данные действия попали на видео - литовские пограничники загрузили людей обратно и увезли в неизвестном направлении, - заявили и в ведомстве.

В Госпогранкомитете подчеркнули, что это была «очередная организованная литовской стороной попытка нарушения границы группой беженцев».

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