«Я ехала за медалью!»: белорусская легкоатлетка Елизавета Петренко завоевала бронзу Паралимпиады в метании копья

Белоруска Елизавета Петренко выиграла бронзу Паралимпиады. Фото: noc.by

Белорусская легкоатлетка Елизавета Петренко стала третьей в метании копья, сообщила 28 августа пресс-служба Министерства спорта и туризма в официальном телеграм-канале.

Так белоруска стала бронзовым призером XVI летних Паралимпийских игр в Токио. Елизавета Петренко в категории F13 - копье показала результат 38 метров 99 сантиметров, что также стало рекордом континента.

В метании копья белоруска поставила рекорд континента. Фото: noc.by

Золото в этом виде досталось представительнице Узбекистана Нозимахон Каюмовой, которая метнула копье на 42 метра 49 сантиметров и поставила личный рекорд. Серебро завоевала китаянка Чжао Юпин - 41 метр 85 сантиметров.

- Я ехала за медалью, и я ее получила» - сказала бронзовый призер Паралимпиады Елизавета Петренко.

У Беларуси - бронза Паралимпиады в Токио в метании копья. Фото: noc.by

Напомним, на данный момент в активе белорусской паралимпийской сборной всего четыре медали: три золота и одна бронза. Причем все три золотых медали - победы белорусского пловцы Игоря Бокия.

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