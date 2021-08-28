На свободу вышла бухгалтер БелаПАН, но она остается в статусе подозреваемой

Из ИВС освободили бухгалтера БелаПАН, бывший директор и нынешний остаются под арестом. Фото: БелаПАН.

В субботу, 28 августа, стало известно о том, что на свободу вышла бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева. Ее освободили из ИВС около 10.00 утра под обязательство о явке. Известно, что Боева остается в статусе подозреваемой, сообщили в информагентстве БелаПАН.

Также сообщается, что в ИВС в качестве подозреваемых по статье об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243 УК РБ) остаются экс-директор Дмитрий Новожилов, а также нынешний директор и главный редактор Ирина Левшина БелаПАН.

Адвокаты сообщили БелаПАН, что пока обвинения Новожилову и Левшиной предъявлены не были. Также известно, что они «не признают вины в подозрении».

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