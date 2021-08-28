Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 августа 2021 года: высокий показатель - 1636 за сутки и еще 10 смертей

В Беларуси продолжают регистрировать новые случаи коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Минздраве Беларуси обновили статистику по инфицированию коронавирусной инфекцией на субботу, 28 августа.

Так сообщается, что за минувшие сутки в Беларуси коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 636 человек. За все время пандемии этот показатель уже составляет 477 тысяч 901 инфицированный.

Кроме того, сообщается, что на это же время были выписаны 1 тысяча 449 пациентов. Таким образом, в Беларуси с начала эпидемии уже 471 тысяча 18 выздоровевших.

К сожалению, сообщается еще о 10 смертях за сутки .

- За весь период пандемии в Беларуси умерли 3 тысячи 745 пациентов с выявленным коронавирусом, - прокомментировали в Минздраве.

Также в Беларуси продолжают вести статистику выполненных тестов на коронавирус. За сутки - плюс 18,366 тысячи, а с начала пандемии - более 7,757 миллиона исследований на «ковид» выполнили в лабораториях.

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