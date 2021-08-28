МВД: В Мозыре за слив персональных данных и призывы к протестам задержали 35-летнюю белоруску

СК за "слив данных" возбудил в отношении мозырянки уголовное дело. Фото: стоп-кадр | видео МВД
В телеграм-канале МВД появилось видео с задержанной 35-летней мозырянкой. По информации пресс-службы силового ведомства, задержанную белоруску подозревают «в сливе персональных данных и призывах выходить на протесты».
В МВД утверждают, что женщину задержали после проведенной оперативниками гомельского управления ГУБОПиК работы по выявлению лиц, причастных к экстремистской деятельности, и сторонников массовых беспорядков.
Сообщается, что 35-летняя безработная мозырянка в сентябре 2020-го года в одном из телеграм-каналов (на данный момент признанного в Беларуси экстремистским - Прим.) публиковала персональные данные сотрудников милиции и призывала к протестной деятельности.
- В телеграм-канал я выкладывала фотографии сотрудников милиции. В этом раскаиваюсь и надеюсь, что с ними все в порядке и все хорошо. Также я писала о том, чтобы люди выходили на улицы. Я тоже раскаиваюсь. В декабре я удалилась оттуда и больше никогда не вела какой-то переписки и так далее, - говорит задержанная мозырянка на видео, опубликованном МВД.
В СК действиям белоруски дана правовая оценка, в отношении нее возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий в отношении информации о частной жизни и персональных данных.
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