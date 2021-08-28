Грозы и туман: новое предупреждение от синоптиков на 29 августа в Беларуси

Днем 29 августа сильные дожди прогнозируются во многих районах Беларуси. Фото: pixabay.com

В Беларуси в воскресенье, 29 августа, местами по стране ожидаются грозы, а днем местами - ливни. Предупреждение о сильных дождях опубликовано на сайте pogoda.by.

Так 29 августа в Беларуси будет преимущественно облачная погода. Ночью дожди накроют в основном северные регионы, а днем ливни с грозами пройдут на большей части Беларуси. Из-за высокой влажности в ночные часы и с утра вероятно сгущение туманов. Ветер при грозах порывистый, в течение суток умеренный, но переменного направления.

Ночью ожидается около +8…+14 градусов. Днем потеплеет до +15…+21 выше ноля, но на юго-востоке в последнее воскресенье удастся даже погреться в лучах солнца - до +25 тепла.

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