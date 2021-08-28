Фотофакт. На выходных Лукашенко катается на собственном сегвее

Пресс-служба опубликовала фото Лукашенко на сегвее. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

В субботу, 28 августа, телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента Республики Беларусь, опубликовал фото Александра Лукашенко на сегвее.

- Сигвей Первого! А как вы проводите последние выходные этого лета? - спросила администратор подписчиков телеграмм-канала под фото (орфография сохранена - Прим.).

На фотографии Лукашенко с сосредоточенным видом управляет моноциклом. Он в серой куртке с гербом Беларуси с красной подкладкой и капюшоном, синих спортивных брюках и серых кроссовках. Локация, где катается на моноцикле Лукашенко, не указана. Однако видно, что это ухоженный парк, катается он по уложенной тротуарной плиткой дорожке.

Компания Segway прекратила производство сегвеев в 2020 году из-за низкого спроса. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Напомним, Segway («сегвей» или «сегвэй») - это электрическое самобалансирующееся транспортное средство одноименной компании. Представляет собой моноцикл с двумя колесами, расположенными по обе стороны от водителя, внешне напоминает колесницу.

К слову в июле 2020-го года российские «Ведомости» сообщали о том, что в мире прекращен выпуск сегвеев. Компания 15 июля 2020-го года остановила свое производство. С производственной линии был уволен 21 сотрудник, в штате остались только 12 человек в гарантийном отделе для поддержки проданных экземпляров.

Причиной компания назвала низкий спрос на двухколесные сегвеи, в заявлении руководство подчеркнуло, что «дело в качестве и долгом сроке службы».

За 19 лет существования в мире было продано около 140 тысяч электроциклов - сегвеев. Стоимость различных моделей составляла от 5000 до 10 000 долларов. Очевидно, один экземпляр более не выпускающейся модели сохранился в «автопарке» Александра Лукашенко.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как на летних выходных Лукашенко катался на раритетном мотоцикле «Урал» с коляской и мигалкой.

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