Польша заявили о 130 попытках пересечь границу со стороны Беларуси за сутки 27 августа

В Польше за сутки зафиксировали 130 попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Погранслужбе Польши заявили о 130 попытках пересечь государственную границу со стороны Беларуси за сутки 27 августа, пишет БелаПАН.

По информации польской стороны, задержаны 40 иностранцев, которые пересекли белорусско-польскую границу, в том числе группа из 14 граждан Сирии. Последних на территории Польши «встречал» сириец с видом на жительство в Швеции, он приехал к границе на автобусе. Все фигуранты задержаны.

- Остальные 90 попыток прохода через границу пресечены, - прокомментировали в Погранслужбе Польши.

Еще польские власти заявили, что мигрантов, которые находятся на белорусско-польской границе, несколько раз в сутки обеспечивают питанием. По утверждению Польши, еду нелегалам предоставляет белорусская сторона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Когда попали на видео, загрузили людей обратно»: в Госпогранкомитете заявили о доказательствах против литовских пограничников.

Белорусская сторона заявила о видео с доставкой беженцев литовцами к белорусской границе (подробности).

Нелегальные мигранты оказались заблокированы на границе: Польша и Беларусь их не пропускают.

Тем временем в ГПК Беларуси заявили, что мигранты в знак протеста разбили стихийный лагерь на территории Польши (подробности).

Госпогранкомитет заявил, что польские власти пытаются вытеснить беженцев из Афганистана в Беларусь и опубликовал видео.

Также сообщается, что на польской стороне вблизи госграницы появился стихийный лагерь мигрантов (подробности).

Два ракурса: Литва и Беларусь показали каждая свое видео инцидента на границе 17 августа.

ГПК говорит, что литовцы выталкивают беженцев в Беларусь, Литва заявила о нарушении госграницы белорусскими пограничниками (подробности).