Назван способ победить постковидный синдром и улучшить состояние переболевшего коронавирусом

В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация может улучшить состояние пациентов во время постковидного синдрома, пишут «РИА Новости».

В ведомстве заявляют, что вакцинация от COVID-19 переносится людьми с постковидным синдромом так же, как и теми, у кого этого синдрома нет. Кроме того, утверждается, что прививка может даже улучшить состояние пациента.

По словам зама директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, в пользу этих заявлений говорят исследования.

- Появлялись данные о том, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы вакцины, то есть состояние (пациента - Прим.) может улучшиться. Вакцинация как раз защищает от постковидного синдрома, - заявил российский эксперт.

Горелов еще добавил, что вакцинироваться следует через полгода после коронавируса.

- Титр вируснейтрализующих антител начинает снижаться через 50 дней после болезни. У большинства через 4 - 6 месяцев данный показатель достигает минимума. Имеет смысл дождаться этого момента для вакцинации. Но, если человек привьется раньше, то ничего страшного с ним не произойдет, - пояснил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 августа 2021 года: высокий показатель - 1636 за сутки и еще 10 смертей.

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 августа 2021 года (подробности).

В мире выявлены первые случаи коронавируса у оленей: узнали, несет ли это новую угрозу людям.

Первые случаи коронавируса SARS-CoV-2 у диких оленей обнаружили ветеринары в США (подробности).

Биолог рассказала, что произойдет, если сделать прививку заразившемуся коронавирусом.

Она отметила, что, если сделать прививку человеку, который уже переболел COVID-19, то у него появится «золотая броня» (подробности).