Приехал в Литву из Беларуси на велосипеде с героином в чемодане: судят немца, который попался с наркотиками на границе

Иностранец говорит, что чемодан с героином перевез через границу по чужой просьбе. Фото: delfi.lt

В cуде Вильнюса началось 26 августа разбирательство дела в отношении 55-летнего Кристиана Зеля, гражданина Германии, пишет ресурс Delfi.

Сообщается, что задержали иностранца в октябре 2020-го года. В прошлом году он приехал в Медининкай из Беларуси на велосипеде, за которым тащил чемодан на колесиках. Таможенники проверили багаж и были поражены - под подкладкой лежали 500 граммов героина.

В суде, как и во время следствия, обвиняемый иностранец твердит о том, что контрабанду ему подсунули. По словам Кристиана Зеля, у границы он встретил незнакомого мужчину, который попросил перевезти чемодан через. Он открыл чемодан, проверил содержимое и решил, что ничего криминального там мне было.

Также в суде немец рассказал, как оказался в Беларуси и почему ехал на велосипеде. По словам мужчины, в Беларусь он приехал, чтобы продать принадлежащую ему квартиру - в нашей стране у него есть родственники, поэтому есть разрешение на пребывание. Кристиан Зель объяснил, что для того, чтобы въехать в Беларусь на машине, он должен был внести залог в размере 10 тысяч евро. Платить не хотел, поэтому придумал ехать на велосипеде, так как переходить границу пешком запрещено. Свою машину он оставил недалеко от границы. А когда решил все вопросы, поехал назад в Литву, чтобы на своей машине отправиться обратно домой в Германию, где живет последние 30 лет. И вот, по его словам, возвращаясь поверил незнакомцу с чемоданом.

Более 10 месяцев уже иностранец находится под арестом, под залог его не отпускают, несмотря на многочисленные просьбы. Сейчас идет суд, который попытается выяснить, правду ли заявляет обвиняемый. Известно, что в суде также выступили свидетели.

По обвинению в перевозке и распространении большого количества наркотиков мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Ранее он судим не был.

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