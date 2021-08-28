Под Рогачевом мотоцикл столкнулся с трактором. Два человека погибли

Фото: МВД

ДТП с летальным исходом случилось под Рогачевом. Как сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, трагедия произошла ночью 28 августа, около 3.40.

На 332 километре автодороги М8 граница России – Витебск –Гомель – граница Украины мотоцикл «Ямаха» столкнулся с прицепом двигавшегося впереди трактора. В результате ДТП 35 –летний водитель мотоцикла и сидевший рядом в с ним пассажир погибли на месте. Второй пассажир - мужчина 26-ти лет - госпитализирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода 29 августа 2021 года: по всей стране не исключены грозы, а местами днем - даже ливни (подробности того, что приготовила небесная канцелярия в последний выходной августа - по ссылке)