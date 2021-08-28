За сутки в Литву пытались попасть почти 50 мигрантов. Пограничники рассказали, пустили ли их

Фото носит иллюстрационный характер Фото: Оксана БРОВАЧ

За минувшие сутки попытки нелегального пересечения границы Литвы совершили почти 50 мигрантов. Эту информацию приводит ресурс delfi.lt со ссылкой на Службу охраны государственной границы (СОГГ).

Пограничники зафиксировали нелегалов в Игналинском, Варенском и Шальчининкском районах. Никого из них через границу Литвы не пропустили. По информации литовский пограничников, они визуально фиксировали сразу несколько относительно немногочисленных групп мигрантов, их предупреждали с использованием аудиообращения на арабском, курдском, английском, французском и русском языках.

Как сообщает названное издание, в настоящее врем патрулирование на территории Литвы проводится в усиленном режиме, помимо служебного вертолета СОГГ, привлекаются также самолеты Германии и Латвии.

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