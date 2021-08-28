В Беларуси с 1 сентября вводится госрегулирование цен на стройматериалы

Фото: архив "КП", носит иллюстрационный характер

Министерство строительства и архитектуры приняло решение о введении в Беларуси нового порядка формирования цен на строительные материалы. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом портале. В силу оно вступает уже с 1сентября.

По новым правилам, если конкретный объект возводится полностью или частично за счет бюджета, то предел рентабельности определен в размере 20%. Если компания является одновременно продавцом и подрядчиком, потолок рентабельности - максимум 15%.

При этом и в том, и в другом случае включать в цену расходы на транспортировку и разгрузку разрешено.

Кроме этого, определена максимальная рентабельность при импорте строительных материалов -10%.

К постановлению Министерства строительства и архитектуры прилагается конкретный перечень стройматериалов - в нем 33 позиции: кирпичи, железобетонные изделия, цемент, дверные блоки и прочее.

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