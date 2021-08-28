В Министерстве образования напомнили о датах школьных каникул. Вот как будут учиться и отдыхать школьники

Новый учебный год стартует уже на следующей неделе Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Накануне наступающего учебного года в Министерстве образования напомнили о сроках образовательного процесса 2021-2022

Первая четверть начнется 1 сентября и продлится до 30 октября, вторая четверть стартует с 8 ноября, завершится - 24 декабря.

После нового года - небольшой отдых: третья, самая продолжительная четверть, начнется 10 января - по 26 марта 2022 года.

Период четвертой четверти - 4 апреля по 31 мая 2022 года. Осенние каникулы у ребят продлятся 8 дней - с 31 октября по 7 ноября включительно; зимние - 16 дней, с 25 декабря по 9 января включительно.

Продолжительность весенних каникул - 8 дней, с 27 марта по 3 апреля.

Летние каникулы продлятся 92 дня - с 1 июня по 31 августа, а для школьников, завершивших обучение на второй ступени общего среднего образования, - 82 дня, с 11 июня по 31 августа включительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Беларуси вводится государственное регулирование цен на строительные материалы. Такое решение принято в Министерстве строительства и архитектуры, оно вступает в силу в первый день осени, 1 сентября 2021 года (подробности - здесь)