В Мингорисполкоме рассказали, сколько столичных школ полностью готовы к новому учебному году

До нового учебного года - считанные дни Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Образовательная отрасль Минска объединяет 788 учреждений, 335 тысяч обучающихся, 51 тысячу работников. И к новому учебному году готова, - рассказала председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова.

По ее словам, полностью реализовано обновление материальной базы.

- Приведены в порядок все учебные классы и группы, отремонтированы 58 пищеблоков и столовых, 260 санитарных узлов, 135 кровель и фасадов, 370 спортивных залов, площадок и стадионов, установлено 400 единиц нового торгово-технологического и холодильного оборудования, приобретено 63 компьютерных класса. Сертификаты готовности подписаны всеми учреждениями общего среднего образования.

Наталья Проскурова также отметила, что комбинат школьного питания Минска разработал новое меню, а в наступающем учебном году будут «внедрены инновационные подходы в организации школьного питания».

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