Пострадало шесть человек: в Минске недалеко от метро «Институт культуры» авария с участием маршрутки

Фото: ГАИ

Серьезное ДТП с участием маршрутки произошло сегодня в Минске на улице Московская, недалеко от станции метро «Институт культуры». Информация об этом размещена в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По уточненным данным, авария случилась около 16.10. Водитель легковушки «Рено» следовал по улице Московской со стороны проспекта Независимости. Около дома №10 он в какой-то момент не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с маршруткой. В результате аварии травмы получили шесть человек: и пассажиры маршрутки, и люди, находившиеся в легковом автомобиле.

Как позже сообщили в Минздраве, в учреждения здравоохранения Минска и Минской области доставили четверых человек.

«Предварительные диагнозы, которые выставили врачи скорой помощи - переломы, черепно-мозговые травмы, рваные раны», - сообщается в телеграм-канале ведомства.

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