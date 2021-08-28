Минтранс: специалистам ИКАО предлагали пообщаться с Романом Протасевичем, но они отказались

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Специалистам ИКАО, которые прибыли в Минск для детального расследования ситуации с посадкой в столичном аэропорту самолета Ryanair, которая произошла 23 мая. Как известно, в этом самолете находился блогер Роман Протасевич, который был задержан. Специлистам ИКАО было предложено пообщаться с ним, однако этого не случилось.

- От общения с ним (Протасевичем – Авт.) они отказались, им было это предложено ... Изначально в плане их пребывания здесь было отмечено, что они хотят пообщаться со всеми пятью пассажирами, которые остались в Беларуси. По итогу они не встретились ни с одним из них, - цитирует Интерфакс-Запад слова директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артема Сикорского.

По его словам, мнение представителей существенно изменилось, «потому что они приехали с совершенно другим настроением, чем они уезжали отсюда».

- С большим пониманием того, что здесь произошло. И что здесь не проводилась какая-та специальная операция для того, чтобы остановить какого-то из пассажиров, это совершенно не так. И они это, самое главное, увидели. Потому что мы не знали вообще, кто пролетал над нашим воздушным пространством, как и в большинстве самолетов, которые летят. И мы, самое главное, это доказали, - подчеркнул Артем Сикорский.

Напомним, 23 мая, Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair, который совершал рейс по маршруту Афины - Вильнюс. приземлился в аэропорту Минска. Причина, которую тогда назвали там – минирование борта. Именно на этом самолете, как выяснилось, находился журналист, блогер Роман Протасевич (вот тут подробности).

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