В Италии от коронавируса будут прививать тех, кто старше 60 лет. Но есть нюанс

Темпы и охват вакцинации в Италии впечатляют Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Италии лица, которым более 60 лет, и которые получили первую дозу вакцины Vaxzevria производства британо-шведской компании AstraZeneca, смогут получить в качестве второй дозы препарат на основе синтетической рибонуклеиновой кислоты (мРНК).

То есть фактически речь идет о комбинированном применении вакцин.

Это решение, как пишет ТАСС, приняло итальянское агентство по лекарствам (AIFA).

Вместе с тем, подчеркивается и еще один момент: речь идет о лицах, у которых после введения первой дозы наблюдались такие серьезные побочные эффекты, как нарушение свертываемости крови.

Отметим также, что 11 июня итальянский научно-технический комитет, который занимается выработкой рекомендаций правительству по мерам сдерживания пандемии, постановил не использовать препарат Vaxzevria от AstraZeneca для вакцинации лиц , которые моложе 60-ти лет. 15 июня AIFA одобрило комбинированное использование вакцин от коронавируса среди людей в возрасте до 60 лет.

К слову, в Италии очень существенные показатели вакцинации: сегодня в стране привиты более 69% лиц старше 12 лет, сделано более 76,8 миллиона инъекций вакцины от COVID-19.

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