Владимир Караник рассказал, есть ли у него президентские амбиции. Фото: БЕЛТА

Губернатор Гродненской области, экс-министр здравоохранения Владимир Караник в эфире программы на Youtube-канале «Главный. Тур» рассказал, есть ли у него президентские амбиции.

Вопрос касался того, что, по словам президента Беларуси Александра Лукашенко, если определенное количество людей, которые по своим компетенциям и профессиональным качествам могли бы стать президентом после него.

- Во всей рейтингах, опросах Владимир Караник присутствует, как человек, который, якобы, входит в этот «список Лукашенко». Как вы думаете, входите ли вы в список возможных претендентов на пост президента и есть ли у вас президентские амбиции, - спросил Тур.

Караник пояснил, что «ноги» всех подобных рейтингов растут от посещения президентом гродненского предприятия «Молочный мир». Во время общения с коллективом возник вопрос о транзите власти.

- И так как это происходило в гродненском регионе, понятно, что для примера президент привел фамилии руководителей гродненского региона. Если бы, к примеру, этот вопрос был задан в Могилевском, Брестском или Гомельском регионе, то фамилии были бы другие, - сказал губернатор Гродненской области.

Он добавил, что президент неоднократно говорил о том, что единственный транзит власти возможен только в адрес того, кого выберет народ.

- Кто получит поддержку народа, тот и станет следующим президентом Беларуси. И он не раз высказывался, что никого за уши тянуть точно не будет. Никаких разговоров на эту тему у меня с ним не было, - заявил Караник.

Он отметил, что у него на сегодня хватает работы, которая была ему поручена.

- Я прекрасно понимаю, что за спиной у меня находятся люди очень красивого, но очень непростого региона. Поэтому отвлекаться и думать о каких-то там президентских или дальнейших политических амбициях, я считаю пустой тратой времени, - подчеркнул Караник.

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