Певица Анжелика Агурбаш рассказала подробности допроса в московской полиции. Фото: Евгений КРАСНООК

Певица Анжелика Агурбаш рассказала подробности допроса в московской полиции. Она также назвала причину, по которой ее туда вызывали. Об этом пишет агентство Sputnik.by со ссылкой на издание «СтарХит».

Напомним, что информация о том, что артистку доставили в московское отделение полиции, появилась в пятницу, 27 августа. Позже ее помощница это опровергла и сказала, что Агурбаш находится на свободе.

Сама Анжелика Агурбаш немного позже рассказала, что визит в полицию был, но певица приняла решение не сообщать о нем близкому окружению.

- Я приезжала в отделение полиции сама, без всяких задержаний. Меня вызвали для того, чтобы ознакомить с материалами дела, которые прислали из Беларуси. Александр Григорьевич Лукашенко все никак не может успокоиться. И, помимо запроса экстрадиции, из МВД Беларуси в МВД России были отправлены документы на мой межгосударственный розыск, - сказала Агурбаш.

Она подтвердила, что с ней все в порядке, а также, что она написала объяснительную, что не согласна с обвинениями.

По словам Агурбаш, после визита в московскую полицию, она поехала на запланированную репетицию с музыкантами.

- Со мной все хорошо. Никаких других действий не последовало. Я не знаю, откуда пошла информация про то, что меня арестовывали. Да и вообще о том, что я была в полиции. Об этом даже дети и родственники не знали – не хотела никого волновать, - призналась артистка.

Она отметила, что, имея российское гражданство, чувствует себя «в полной безопасности, но это все равно неприятные эмоции и ощущения».

Напомним, что Генеральная прокуратура в отношении Анжелики Агурбаш возбудила уголовные дела по части 3 статьи 130 УК – Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и по части 2 статьи 368 УК – Оскорбление президента, а также направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

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