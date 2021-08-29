Белорусский теннисист Илья Ивашко выиграл теннисный турнир АТР в Уинстон-Салеме. Фото: Twitter турнира АТР

Белорусский теннисист Илья Ивашко выиграл теннисный турнир АТР в Уинстон-Салеме (США). Информация об этом была опубликована в Twitter турнира.

Ивашко в финале встретился со шведом Микаэлем Имером и в двух сетах обыграл его со счетом 6:0, 6:2. Матч длился 56 минут.

Белорусский теннисист Илья Ивашко выиграл теннисный турнир АТР в Уинстон-Салеме. Фото: Twitter турнира АТР

В карьере теннисиста Ильи Ивашко - это первый титул. Он стал первым белорусским теннисистом, которому удалось выиграть турнир АТР с 2003 года: тогда в Роттердаме в одиночном разряде одержал победу Максим Мирный.

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