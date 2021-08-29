В Барановичском районе автомобиль столкнулся с лошадью, которая выбежала на дорогу – водитель погиб. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В Барановичском района на трассе М1/Е30 Брест – Минск – граница Российской Федерации автомобиль столкнулся с лошадью, которая выбежала на дорогу. Подробности инцидента были опубликованы на странице ГАИ УВД Брестского облисполкома Вконтакте.

- ДТП произошло в пятницу, 27 августа. За рулем автомобиля «Фольксваген Гольф» находился 38-летний водитель. Он двигался по крайней правой полосе. На 197 километре машина врезалась в лошадь, которая выбежала на дорогу. После наезда мужчина съехал в левый по ходу движения кювет, где врезался в придорожное дерево, - написано в сообщении.

В Барановичском районе автомобиль столкнулся с лошадью, которая выбежала на дорогу – водитель погиб. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В ведомстве добавили, что водитель от полученных травм скончался в машине скорой медицинской помощи.

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