Бузова рассказала о своих впечатлениях от судейства в шоу «Х-Фактор». Фото: Инстаграм Ольги Бузовой

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о своих впечатлениях от судейства в шоу «Х-Фактор». Об этом она написала у себя в Инстаграм.

- Было сложно. Очень сложно. Ведь в этом шоу решаются человеческие судьбы. И своей невнимательностью можно обрезать крылья, - написала Бузова.

Она добавила, что все участники «нереально крутые и настоящие артисты».

- Я поздравляю всех тех, кто прошел дальше. Отдельное спасибо моей команде. Я горжусь каждым из вас. Восхищена талантом и поражена широтой души, - отметила Бузова.

Бузова рассказала о своих впечатлениях от судейства в шоу «Х-Фактор». Фото: Инстаграм Ольги Бузовой

Напомним, что Ольга Бузова стала одной из четырех членов жюри белорусский версии музыкального проекта «Х-Фактор». Компанию ей составили певец Руслан Алехно, музыкальный критик Сергей Соседов и рэпер Серега.

С 18 сентября на телеканале выйдут дневники проекта «Х-Фактор». А уже с начала октября у зрителей появится возможность увидеть первые отборочные туры музыкального проекта.

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