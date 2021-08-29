Невероятно: Игорь Бокий завоевал четвертое золото на Паралимпиаде в Токио

Игорь Бокий завоевал четвертое золото на Паралимпиаде в Токио. Фото: Министерства спорта и туризма Беларуси

Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал четвертое золото на Паралимпиаде в Токио. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале TEAM.BY.

- Игорь Бокий завоевал четвертую золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. В категории S13 на дистанции 50 метров вольным стилем – 23, 21 секунды. Данный результат лишь на 0,01 секунду хуже мирового рекорда, который с 2015 года принадлежит бобруйчанину. Искренне поздравляем, - написано в сообщении.

Игорь Бокий завоевал четвертое золото на Паралимпиаде в Токио. Фото: Инстаграм TEAM.BY

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Второе золото на Паралимпийских играх в Токио завоевал белорус Игорь Бокий.

Спортсмен быстрее конкурентов проплыл дистанцию в 100 метров. (подробности)

Идет на рекорд! Третье золото на Паралимпиаде в Токио взял белорусский спортсмен.

Пловец Игорь Бокий оставляет конкурентов далеко позади и «собирает» золотые медали одну за другой. (подробности)

Кто такой Игорь Бокий, который завоевал уже 12 золотых медалей Паралимпиады и скоро обгонит Дарью Домрачеву по призовым.

В Токио проходит Паралимпиада-2021, и белорус уже выиграл с новым олимпийским рекордом заплыв на 100 метров баттерфляем. Мы собрали все, что известно о белорусском пловце. (подробности)

Мама звезды Паралимпиады Игоря Бокия: «Первый год его выгоняли с тренировок».

Мама уникального спортсмена рассказывает о его характере, как он едва не завязал со спортом и поездке на концерт AC/DC (подробности).