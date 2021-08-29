Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 августа 2021 года: +1405 новых случаев и 12 смертей

Актуальная статистика по коронавирусу от Минздрава Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 29 августа. За сутки было выявлено 1405 пациентов с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 479 306 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1487 человек.

Всего в Беларуси на 29 августа коронавирусной инфекцией переболели уже 472 505 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 12 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 757 пациентов, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 7 миллионов 777 тысяч 175. За последние сутки провели 19 222 теста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Назван способ победить постковидный синдром и улучшить состояние переболевшего коронавирусом.

Постковидный синдром возникает после перенесенного коронавируса. (подробности)

Биолог рассказала, что произойдет, если сделать прививку заразившемуся коронавирусом.

Она отметила, что, если сделать прививку человеку, который уже переболел COVID-19, то у него появится «золотая броня». (подробности)

Сдать тест на COVID-19 в Минске можно будет на Центральном автовокзале с сентября 2021 года.

Для резидентов Беларуси он обойдется в 67,43 белорусских рубля, для нерезидентов – 85,2 рубля. (подробности)

В Национальном аэропорту Минск с 19 августа будут делать ПЦР- тесты круглосуточно, но есть нюанс.

Причина круглосуточного режима работы лаборатории, которая выполняет ПЦР-тестирование – повышенный спрос. (подробности)