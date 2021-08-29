Ливни, но до +28: синоптики рассказали о погоде в Беларуси на 30 августа

Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 30 августа Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси в понедельник, 30 августа, ожидается дождливая погода и грозы. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

- В стране 30 августа будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут дожди, местами сильные дожди и грозы. Ветер будет северо-восточный умеренный, во время гроз порывистый, - написано в сообщении.

Температура воздуха ночью составит от 10 до 16 градусов тепла, днем – от 17 до 22 со знаком плюс. По востоку Беларуси воздух прогреется до 28 градусов.

На сайте pogoda.by проинформировали, что на 30 августа объявлен желтый уровень опасности из-за гроз и сильных дождей. Ночью и утром в отдельных районах, по сообщению синоптиков, прогнозируется туман.

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