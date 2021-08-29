«Выговорила только «help»: в Госпогранкомитете завили, что литовские пограничники выбросили из страны пожилую беженку в полуобморочном состоянии

В Госпогранкомитете завили, что литовские пограничники выбросили из страны пожилую беженку в полуобморочном состоянии Фото: Оксана БРОВАЧ

В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что литовские пограничники выбросили из страны пожилую беженку в полуобморочном состоянии. Инцидент произошел 27 августа, в пятницу, на участке Лидского погранотряда. Информация об этом была опубликована на официальном сайте ГПК.

- Военнослужащие погранзаставы «Дотишки» обнаружили лежащую на линии белорусско-литовской границы пожилую женщину и двоих молодых людей. Иностранка смогла сказать только слово «help». Первичную помощь ей оказывали белорусские пограничники. На место также вызывали бригаду скорой помощи, так как опасались за жизнь и здоровье беженки, - прокомментировали в ГПК.

В ведомстве добавили, что, когда состояние женщины улучшилось, то она пояснила, что к линии границы группу беженцев привезли литовские силовики.

- Все они следовали в Литву для того, чтобы попросить убежище, но в ответ на это местные сотрудники правоохранительных органов морили их голодом, угрожали и применяли физическую силу. А в качестве «напутствия» иностранку обещали убить, если она вернется на территорию Литвы, - подчеркнули в Госпогранкомитете Беларуси.

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