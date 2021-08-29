Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какой будет погода в Беларуси в сентябре, и ждать ли тепла

Дмитрий Рябов озвучил предварительный прогноз погоды на сентябрь 2021 года Фото: Инна КОРСАК

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ озвучил предварительный прогноз погоды в Беларуси на первый месяц осени. Он также рассказал, стоит ли белорусам ждать тепла.

- В День знаний, 1 сентября, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Утром температура воздуха составит от 8 до 10 градусов со знаком плюс по западу страны, а по востоку воздух прогреется до 14 градусов. Днем ожидается от 14 до 20 градусов тепла. Прогнозируются кратковременные дожди. С учетом влажности и северо-западного умеренного ветра по ощущениям будет казаться, что на улице на 3-5 градусов холоднее, - сказал Рябов.

По его словам, среднемесячная температура воздуха в сентябре ожидается около климатической нормы – 11 – 13 градусов тепла.

- Днем воздух будет прогреваться до 19 градусов. Во время дождя и сплошной облачности будет прохладнее на 2-4 градуса. По югу Беларуси при поступлении более теплых воздушных масс ожидается от 23 до 25 градусов тепла, - отметил синоптик.

Он добавил, что в конце первого месяца осени в северных регионах страны возможны первые заморозки. На большей территории они могут отмечаться в первой декаде месяца, повсеместно – во второй.

- Во второй половине сентября есть вероятность, что наступит бабье лето, которое порадует белорусов тепло. Предварительно, оно продлится до конца месяца, - заявил Дмитрий Рябов.

Что касается количества осадков в сентябре, то, по словам синоптика, белорусов ждет от 11 до 15 дней с осадками.

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