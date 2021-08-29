Сотрудников БелаПАН перевели из ИВС на Окрестина в СИЗО на Володарского

Сотрудников БелаПАН перевели в из ИВС на Окрестина в СИЗО на Володарского. Фото: БелаПАН

Директора и главного редактора БелаПАН Ирину Левшину и бывшего директора компании Дмитрия Новожилова перевели из ИВС на Окрестина в СИЗО на Володарского в Минске, передает telegram-канал Euroradio.

Как рассказала жена Новожилова, 28 августа на Володарского у нее приняли передачу для мужа. Дочь Левшиной считает, что ее мать также находится на Володарского, так как истекли 10 дней, после чего Новожилову и Левшиной должны были избрать меру пресечения или освободить.

Ранее сообщалось, что Левшина и Новожилов были задержаны 18 августа. Обвинение обоим должны предъявить в течение 20 суток. Также 18 августа был задержан бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева. Утром 28 августа ее выпустили на свободу под обязательство о явке. Правозащитники признали всех троих политзаключенными.

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