Огромный воздушный шар упал в микрорайоне Сухарево в Минске – видео

Воздушный шар приземлился в Сухарево. Фото: Onliner

Инцидент произошел вечером 28 августа, примерно в 19:42 в микрорайоне Сухарево недалеко от школы №23 по улице Пимена Панченко, пишет Onliner со ссылкой на слова очевидцев.

Как сообщает издание, шар приземлился плавно, к нему сразу подбежала местная детвора.

О пострадавших ничего не сообщается, скорая помощь на место падения не выезжала.

Также не поступала информация о владельцах воздушного шара. Известно, что он вылетел с территории Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта в Озерце 28 августа примерно в 19:00.

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