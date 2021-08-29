Первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 1,62 млн белорусов. Больше всего привившихся – в Минске

Первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 1,62 млн белорусов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Более 1,62 млн белорусов получили первую дозу вакцины, из них более 1,33 млн – завершили курс вакцинации, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

– Полный курс вакцинации в Брестской области прошли более 166,2 тыс. человек, в Витебской – свыше 145 тыс., в Гомельской – более 236 тыс., в Гродненской – более 134,1 тыс., в Минской – свыше 161,3 тыс., в Могилевской – более 146,3 тыс., в Минске – свыше 304 тыс.,– рассказали в Минздраве.

Там также отметили, что среди привившихся более 44 тыс. сотрудников организаций и ведомств.

– Полный курс вакцинации в ходе реализации национального плана мероприятий по вакцинации против COVID-19 населения Беларуси прошли 78,5% медицинских работников, 62,6% работников учреждений социального обслуживания и 44,5% работников учреждений образования", – уточнили в Минздраве.

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