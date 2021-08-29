Съедобный гриб размером с арбуз и весом 5,5 килограмма нашли в Гродненской области

В Беларуси нашли съедобный гриб гигантских размеров. Фото: Лидская газета

Девятиклассница из Лиды нашла гигантский гриб-дождевик весом 5,5 килограмма размером с арбуз, пишет «Лидская газета».

Необычную находку она обнаружила во время прогулки в поле в деревне Верх-Крупово. Дома на весах дождевик потянул более, чем на 5,5 килограмма.

Находка издавала характерный грибной аромат, грибники разрезали гриб на части, но приготовить что-нибудь из него так и не решились.

Научное название гриба – Calvatia giganteа или головач гигантский. Местные жители называют такой гриб «бздюшка» – после созревания гриб становится мягким и, если на него наступить он лопается и выпускает «облако дыма» из грибных спор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси нашли опасную манную кашу: выбросьте, если купили ее для детей

О том, чем опасен определенный вид манной каши, рассказали в Госстандарте (подробности)

Опасные мужские трусы нашли в Беларуси. Вот в чем подвох

Нижнее белье, произведенное в Китае, недостаточно гигроскопично (подробности)

В Добруше нашли странного паука, которого раньше в Беларуси не видели. Он опасен: вот что будет, если укусит

Паука-сака жительница Добруша нашла в своем жилище (подробности)