Минобороны Беларуси обсудит военное сотрудничество с Пакистаном

Министерство обороны Беларуси. Фото: БелТА

В Беларусь с визитом прибыла делегация Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан во главе с начальником управления международного военного сотрудничества Объединенного штаба генерал-майором Захидом Махмудом, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны РБ.

Во время визита стороны планируют подвести итоги двустороннего военного сотрудничества и обсудить дальнейшие пути активизации основных направлений белорусско-пакистанского взаимодействия в перспективных областях.

– С визитом в Беларусь прибыла делегация вооруженных сил Исламской Республики Пакистан во главе с начальником управления международного военного сотрудничества объединенного штаба генерал-майором Захидом Махмудом, – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале министерства.

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