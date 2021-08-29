Рост заболеваемости COVID-19 в США поставил под угрозу запуски в космос. Фото: ria.ru

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опасается возможных задержек с запуском ракет. Это связанно с необходимостью перенаправить поставки жидкого кислорода с американских космодромов в больницы из-за роста заболеваемости коронавирусом в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление NASA.

Потребность в медицинском жидком кислороде из-за пандемии существенно влияет на доставку необходимого для запусков жидкого азота – охлажденный до жидкой формы кислород используется в качестве топлива для запуска ракет.

– Люди превыше всего, – приводит Bloomberg слова вице-президента по техническим и нормативным вопросам Ассоциации сжатого газа США Ричарда Крейга.

Крейг отметил, что нехватка водителей коммерческих грузовиков, которые занимаются кислорода, усугубляет проблемы с поставками в больницы.

Также сжиженный кислород необходим для поддерживающей терапии пациентов с COVID-19 – им отдан приоритет в цепочке поставок товарного газа.

Сентябрьский запуск спутника наблюдения за Землей Landsat 9 уже был отложен на неделю из-за ограничений, с которыми столкнулся поставщик газа Airgas.

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