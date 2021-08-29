Президент США Джо Байден заснул во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля

Джо Байден заснул во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля. Фото: rbc.ru

Президент США Джо Байден задремал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом 26 августа. Кадры появились в интернете 29 августа.

Израильский премьер встретился с Байденом в рамках своего визита в Штаты, который начался в четверг, 26 августа.

– Это новый этап в прекрасной истории дружбы между двумя нашими народами, между Соединенными Штатами и еврейским демократическим государством Израиль. Мы должны оставаться сильными..., — произносил Беннет в то время, как американский лидер неподвижно сидел рядом с ним с закрытыми глазами.

На видео видно, что Байден опустил голову во время речи Беннета, при этом он продолжал шевелить пальцами и ответил израильскому премьеру на его речь.

После окончания визита в США премьер-министр Израиля заявил, что поездка была успешной, а встреча с американским президентом – «теплой и проудктивной».

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