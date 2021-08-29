Кристина Тимановская приостановила тренировки из-за травмы шеи. Фото: Instagram Кристины Тимановской

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская берет паузу в тренировках из-за травмы шеи, об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Бегунья пояснила, что травму она получила, выполняя упражнения со штангой весом 120 килограмм. В тот момент, когда спортсменка с ней вставала, штанга немного оторвалась от шеи и упала обратно. По словам Тимановской, она сразу же почувствовала боль и тут же закончила тренировку.

– К сожалению, я вынуждена констатировать тот факт, что мне придется взять паузу в тренировках из-за травмы шеи. Любое движение вызывает у меня боль и самое важное сейчас — это пройти курс реабилитации и снова вернуться в строй, — говорится в сообщении.

Спортсменка также сообщила, что сдаваться не собирается – она надеется на быстрое выздоровление после курса интенсивного лечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Кристина Тимановская попасть в сборную Польши: сравниваем результаты спринтеров

Польская нефтяная компания Orlen сообщила, что будет спонсировать белорусскую легкоатлетку (подробности)

Серебряную медаль Кристины Тимановской купили за 21 тысячу долларов

Деньги спортсменка обещала перечислить в Белорусский фонд спортивной солидарности (подробности)

Кристина Тимановская впервые после Олимпиады выступила под флагом Беларуси: вот какое место заняла на турнире в Польше и что сказала после финиша

Спортсменка приняла участие в спринтерском двоеборье - бегуньи преодолели сначала 100, а затем 200 метров, их результаты были преобразованы в очки (подробности)