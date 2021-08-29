Ученые выяснили, какой иммунитет сильнее к COVID-19: после болезни или после прививки

Стало известно, что лучше защищает от коронавируса: прививка или иммунитет Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Ученые из Maccabi Healthcare и Тель-Авивского университета выяснили, какой иммунитет к коронавирусу сильнее: который выработался естественным образом после болезни, или иммунитет после прививки, сообщает med-heal.ru.

Исследователи проанализировали данные более 800 тыс. человек, условно разделив их на три группы: не болевших коронавирусом, но привившихся, переболевших и получивших только первую дозу вакцины и переболевших, но не вакцинировавшихся.

Исследование показало, что у полностью вакцинировавшихся, но не болевших COVID-19 пациентов, риск заражения коронавирусной инфекцией был выше в 5,96-13,06 раз, чем у тех, кто обладал только естественным иммунитетом.

Ученые подчеркнули, что наибольшей защитой от новых видов коронавируса обладают те люди, кто переболел и привился после болезни.

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